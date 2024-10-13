جيش الاحتلال يقصف أطفالا أثناء لعبهم كرة القدم في مخيم الشاطئ (فيديو)

شهد مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث استهدفت تجمعًا للأطفال أثناء لعبهم كرة القدم قرب محيط “قهوة غبن”، مما أدى إلى استشهاد 5 أطفال على الأقل وإصابة عدد آخر.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بوصول شهداء إلى مستشفى المعمداني إثر هذه المجزرة التي وقعت شمالي مدينة غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرة مسيّرة للاحتلال استهدفت مجموعة من الأطفال كانوا يلعبون في مخيم الشاطئ، ما أدى لاستشهاد 5 أطفال على الفور، وإصابة آخرين كانوا قربهم.

كما أكدت وكالة الأناضول، نقلًا عن مصدر طبي إصابة 12 شخصًا، بينهم نساء، جراء الاستهداف الإسرائيلي.

ويأتي هذا الهجوم في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، التي دخلت يومها التاسع، وتفرض قوات الاحتلال حصارًا شديدًا على شمال القطاع، خاصة في مناطق بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، في محاولة لإفراغها من السكان.

وتأتي هذه المجزرة الجديدة في سياق ما يبدو أنه تطبيق غير معلن لـ”خطة الجنرالات” الإسرائيلية، التي تهدف إلى تحويل شمال قطاع غزة إلى منطقة عسكرية مغلقة، وإجبار السكان على النزوح جنوبًا.