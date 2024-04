قفزة كبرى في أسعار النفط والذهب بعد أنباء تعرض إيران لهجوم إسرائيلي

قفزت أسعار النفط بثلاثة دولارات للبرميل اليوم الجمعة وسط تقارير أمريكية أفادت بأن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعًا في إيران؛ مما أثار مخاوف من احتمال اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود القياسية بأكثر من ثلاثة دولارات قبل أن تتراجع قليلًا. وبحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ2.63 دولار (3%) إلى 89.74 دولارا للبرميل، وقفز عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأكثر نشاطا بـ2.56 دولار أو (3.1%) إلى 84.66 دولارا للبرميل.

وتشير تقديرات محللي أسواق المال إلى أن تجار النفط في العالم سيضطرون إلى إضافة علاوة أخطار على عقود النفط الآجلة، مع استمرار توترات الشرق الأوسط، ومن ثم ارتفاع أسعارها.

وإيران منتج رئيس للنفط الخام بمتوسط يومي يتجاوز 3 ملايين برميل، وعلى حدودها الجنوبية يقع مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو 18 مليون برميل يوميا إلى الأسواق العالمية.

وفجر الجمعة، أكد التلفزيون الرسمي الإيراني عدم استهداف أو تأثر أي منشآت نووية في مدينة أصفهان، بعد تعرض البلاد لهجمات بطائرات مسيّرة، بالتزامن مع تهديدات تل أبيب بردّ على هجوم إيراني استهدف إسرائيل قبل أيام.

في هذا السياق، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بسبب العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية في أعقاب تقارير إعلامية عن تفجيرات في إيران؛ مما أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا وزاد جاذبية الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا.

وبحلول الساعة 04:29 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بـ0.3% إلى 2386.05 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى 2417.59 دولارا في وقت سابق من الجلسة، ليحوم قرب مستواه الأعلى على الإطلاق عند 2431.29 دولارا الذي سجله يوم الجمعة الماضي.

ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وزاد بنحو 2% منذ بداية الأسبوع، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ0.1% إلى 2401.20 دولار.

وقال محلل الأسواق المالية لدى (كابيتال دوت كوم) بعد أخبار الهجمات الإسرائيلية على إيران “تنتظر السوق الآن مزيدا من المعلومات حول طبيعة الهجوم وما هو السبب وراء ذلك وماذا سيكون الرد”.

وشرح (كايل رودا) محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم أن “الذهب الآن ليس تجارة تتأثر بالسياسة النقدية، إنه تجارة تتأثر بالأوضاع الجيوسياسية”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بـ0.2% إلى 28.28 دولارا للأوقية وهي في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وصعد البلاتين بـ0.6% إلى 938.39 دولارا في حين استقر البلاديوم عند 1023.09 دولارا. والمعدنان في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية.

من ناحية أخرى اجتاحت موجة من العزوف عن المخاطرة الأسواق اليوم الجمعة ودفعت المستثمرين إلى التكالب على الأصول الآمنة التقليدية مثل الفرنك السويسري والينّ الياباني بعد تقارير الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وكان رد الأسواق حادا في البداية على الأخبار، التي أثارت عمليات بيع ضخمة في الأصول العالية الأخطار، وتسببت في ارتفاع أسعار النفط والذهب، وأشعلت شرارة صعود سندات الخزانة الأمريكية وعملات الملاذ الآمن.

وهدأت هذه التحركات في وقت لاحق مع ظهور تفاصيل قليلة حول الهجوم، ومع ذلك، ظل الفرنك السويسري، وهو عملة ملاذ آمن تقليدية، مرتفعا بـ0.35% خلال اليوم عند 0.9089 للدولار، بعد أن زاد واحدا في المئة في وقت سابق من الجلسة.

