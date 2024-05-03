رسميا.. تركيا تعلّق التعاملات التجارية كلها مع إسرائيل

لحين سماحها بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع

أعلنت وزارة التجارة التركية، مساء الخميس، وقف كامل للتعاملات التجارية مع إسرائيل إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود.

وقالت الوزارة، في بيان عبر منصة “إكس”، إنها بدأت “في المرحلة الثانية من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة، وإيقاف تعاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل، بما يشمل كافة المنتجات”.

وأضافت أن “الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها بشكل صارم وحاسم إلى أن تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع”.

وذكرت الوزارة أنها تجري محادثات مع وزارة الاقتصاد الفلسطينية لتجنب عواقب القيود التجارية مع إسرائيل.

Ülkemizin İsrail ile Ticaret Konusunda Almış Olduğu Kararlara İlişkin Basın Açıklaması (02.05.2024) pic.twitter.com/HwhMscfftZ — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) May 2, 2024

إيجاد بدائل

وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أصدر توجيهات بالعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي وواردات من دول أخرى.

وقال كاتس، في منشور عبر منصة “إكس”، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “يخرق الاتفاقيات من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية”، كما يتجاهل “مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال الأتراك، ومتجاهلًا اتفاقات التجارة الدولية”.

ארדואן @RTErdogan שובר כלים וחוסם את הנמלים ליצוא ויבוא תוצרת לישראל. כך נוהג דיקטטור שרומס את האינטרסים של העם הטורקי ואנשי העסקים ומתעלם מהסכמי סחר בינ"ל. הנחיתי את מנכ"ל משרדי לקיים דיון מיידי עם כל הגורמים הנוגעים בדבר בממשלה כדי לייצר אלטרנטיבות לסחר עם טורקיה, ברמת הייצור… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 2, 2024

وبلغ حجم التجارة بين إسرائيل وتركيا 6.8 مليارات دولار في عام 2023.

وفرضت تركيا الشهر الماضي قيودًا تجارية على إسرائيل بسبب ما قالت إنه رفض إسرائيل السماح لأنقرة بالمشاركة في عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات إلى غزة، واستمرار الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وقال أردوغان الشهر الماضي “لم نعد نقيم علاقات تجارية مكثفة مع إسرائيل، فقد انتهى الأمر”.

ويأتي القرار عقب يوم من إعلان تركيا الانضمام إلى دعوى “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.