نتنياهو: إذا اختار “حزب الله” بدء حرب شاملة فستتحول بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه “إذا اختار حزب الله أن يبدأ حربًا شاملة، فإنه سيحول بمفرده بيروت وجنوب لبنان، ليس ببعيد من هنا، إلى غزة وخان يونس”.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال لقائه مع جنود في الشمال بعيد تقييم للأوضاع أجرته القيادة الشمالية للجيش (على الحدود مع لبنان) بمشاركة وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.

وقال نتنياهو للجنود: “نحن عازمون على تحقيق النصر، وسنفعل ذلك بمساعدتكم”.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هدد نتنياهو حزب الله اللبناني بدفع “ثمن لا يمكن تخيله” إذا قرر التدخل في الحرب ضد قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع يوآف غالانت، مساء الأربعاء، إنه يتم العمل على إبعاد “حزب الله” إلى ما وراء نهر الليطاني جنوبي لبنان، سواء بترتيب سياسي دولي، أو بتحرك عسكري.

وقال غالانت، خلال لقائه رؤساء البلدات والمستوطنات الواقعة على “خط النزاع” في شمال إسرائيل: “سنعيد الأمن إلى السكان من خلال ترتيب سياسي دولي لإبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني، استنادًا إلى القرار الأممي 1701”.

وأضاف غالانت: “إذا لم ينجح هذا الترتيب، فإن إسرائيل ستتحرك عسكريًا لإبعاد حزب الله من الحدود”.

وسبق أن هدد غالانت سكان بيروت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأنهم “سيلقون مصير أهل قطاع غزة”، في حال نشوب حرب بين إسرائيل و”حزب الله”.

وتشهد الحدود بين الجانبين توترًا شديدًا وتبادلًا لإطلاق النار منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب في قطاع غزة.

ويدعو القرار الأممي 1701 إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني تكون خالية من أي مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات “يونيفيل”.