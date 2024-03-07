جنوب إفريقيا تقدم طلبا جديدا لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

قالت جنوب إفريقيا، الأربعاء، إنها تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراء عاجل لمنع وقوع مجاعة في قطاع غزة، بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل ضد القطاع.

وقالت رئاسة جنوب إفريقيا في بيان إن “هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في (قطاع) غزة”.

وأضافت أنها “اضطرت للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق الجديدة والتغيرات في الوضع في غزة – وخاصة وضع المجاعة واسعة النطاق”.

المرة الثانية

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل.

ودعت بريتوريا محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر بإجراءات جديدة دون عقد جلسة، وذلك في ضوء الوضع “البالغ الإلحاح”، قائلة إن طلبها قد يكون “الفرصة الأخيرة المتاحة لهذه المحكمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة الذي يموت بالفعل من الجوع”.

وأضاف البيان أن الشعب الفلسطيني في غزة أصبح الآن “على بعد خطوة من المجاعة”، مستشهدة في ذلك ببيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وتقدمت جنوب إفريقيا بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية لعام 1948 خلال حربها على قطاع غزة.

وأمرت المحكمة إسرائيل، في حكم صدر منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، ببذل كل ما في وسعها لمنع حدوث إبادة جماعية خلال حربها على غزة، وقضت بأنه يتعين على إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى غزة لتخفيف الأزمة الإنسانية.

والأوامر التي أصدرتها المحكمة هي “تدابير مؤقتة”، وهي خطوات طارئة يتعين على إسرائيل اتخاذها بينما تقوم المحكمة بالنظر في جوهر القضية التي تتهم فيها بريتوريا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات.

لكن في منتصف شباط/فبراير، رفضت المحكمة طلبًا قدمته جنوب إفريقيا للضغط على إسرائيل لوقف هجومها على مدينة رفح في غزة.

من جهتها، رفضت إسرائيل طوال الوقت إجراءات المحكمة.