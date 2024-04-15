إيران: لم يكن هناك ترتيب سابق مع أي دولة بشأن الهجوم على إسرائيل (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إنه لم يجر ترتيب سابق مع أي دولة قبل الهجوم الإيراني للرد على إسرائيل.

جاء ذلك بعد يومين من إطلاق إيران مسيّرات وصواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، ردًّا على استهداف تل أبيب لبعثتها في العاصمة السورية دمشق.

وأشار كنعاني في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، إلى أن رد إيران العسكري على إسرائيل كان ضروريًّا ودفاعًا عن النفس “وردًّا على اعتداءات الكيان المحتل”.

“خطوتنا كانت ضرورية”

وأضاف “لا نريد مزيدًا من التوتر في المنطقة، وخطوتنا كانت ضرورية ومتناسبة نتيجة السلوك غير المسؤول للكيان الصهيوني والغرب”.

وحضّ كنعاني الدول الغربية على أن تكون “ممتنة” لضبط النفس الذي أبدته إيران اتجاه إسرائيل خلال الأشهر الماضية عوضًا عن “كيل الاتهامات بحقها”، وذلك بعد إدانة الغرب الهجوم الذي شنّته طهران على إسرائيل بعد قصف قنصليتها في دمشق.

وأضاف كنعاني أن على حلفاء إسرائيل “بما فيهم الولايات المتحدة، أن يثمّنوا تصرفات إيران من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين بدلًا من الإدلاء بتصريحات ومواقف غير منطقية”.

وقال “نظرًا إلى عدم تحرّك مجلس الأمن وتقاعسه والسلوك غير المسؤول للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية في خلق الردع ضد الكيان الصهيوني، تحركت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال استخدام حقوقها في إطار الدفاع المشروع ووفقًا للقوانين الدولية”.

وأضاف كنعاني “نحن مقتنعون بأنه لولا الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، لم تكن إسرائيل لتتجرأ على مهاجمة التمثيل الدبلوماسي الإيراني” في دمشق.