“مهزلة”.. تلميح بن غفير إلى مسؤولية إسرائيل عن ضربة في إيران يفجر موجة انتقادات

وُجّهت اتهامات إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإلحاق الضرر بالاستراتيجية التي تنتهجها تل أبيب إزاء طهران من خلال إسناد المسؤولية إليها ضمنًا عن الانفجارات التي وقعت اليوم في إيران.

وانتقد مسؤولون في الحكومة والمعارضة الإسرائيلية، بن غفير بعد أن ألمح إلى مسؤولية تل أبيب عن الهجوم الذي استهدف إيران فجر اليوم.

وكتب عبر منصة إكس صباح اليوم كلمة واحدة هي “مهزلة!” في إشارة إلى الرد “الضعيف” أو “الهزيل” على الضربة الإيرانية، الذي تنسبه تقارير أمريكية إلى إسرائيل.

דרדל׳ה! — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) April 19, 2024

عدم إعلان المسؤولية

ولم تعلن إسرائيل أو تنفِ مسؤوليتها عن الهجوم المنسوب إليها حتى الساعة (09:15 بتوقيت غرينتش)، في حين قالت وسائل إعلام أمريكية منها “سي إن إن” نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، إن تل أبيب وجهت ضربة لإيران ردًّا على هجومها قبل أيام.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية من بينها التلفزيون الرسمي، تعرض البلاد لهجمات بطائرات مسيّرة تم إسقاطها في أصفهان، وقالت صحيفة جروزاليم بوست العبرية إن إسرائيل هاجمت بصواريخ أطلقت من طائرة، أهدافا للقوات الجوية الإيرانية في المدينة.

وجاء الهجوم في ظل ترقب ردّ من تل أبيب على استهداف إيران لإسرائيل، في 13 إبريل/نيسان الجاري، انتقامًا لعناصر من الحرس الثوري قُتلوا بغارة على دمشق مطلع الشهر.

“السخرية من إسرائيل وفضحها”

وانتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد تلميح بن غفير إلى مسؤولية تل أبيب عن الهجوم على إيران، واتهمه بالنجاح في “السخرية من إسرائيل وفضحها من طهران إلى واشنطن”.

وكتب زعيم المعارضة يائير لابيد، على منصة إكس “لم يحدث من قبل أن ألحق وزير في الحكومة الأمنية مثل هذا الضرر الكبير بأمن البلاد وصورتها ومكانتها الدولية”، وقال “أي رئيس وزراء آخر كان سيطرده من الحكومة هذا الصباح”.

وأضاف “حتى الوزراء الذين يجلسون إلى جانبه ويصمتون ليسوا خالين من المسؤولية، إنهم جزء من فشل لا يغتفر في الأمن والقيمة”.

מעולם לא עשה שר בקבינט הבטחוני נזק כל כך כבד לבטחון המדינה, לתדמיתה ולמעמדה הבינלאומי. בציוץ בלתי נסלח של מילה אחת הצליח בן גביר להגחיך ולבייש את ישראל מטהראן ועד וושינגטון. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) April 19, 2024

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن وزراء -لم تسمهم- قولهم “مثل هذه التصريحات قد تعرض أمن الدولة للخطر”، في حين أعادت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، منشور بن غفير على حسابها.

يذكر أن بن غفير كان قد طالب بالرد “بجنون” على الرد الانتقامي الإيراني على إسرائيل في 13 إبريل.

وفي تصريح متلفز، بثه عبر منصة إكس، قال بن غفير إن ردّ إسرائيل يجب ألا يكون ضعيفا، لأن مفاهيم الاحتواء والتناسب اختفت من العالم في السابع من أكتوبر، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى.

من جانبها رحّبت تالي غوتليف، وهي عضو في البرلمان عن الليكود، حزب بنيامين نتنياهو اليميني، بالأحداث وكتبت عبر إكس إنه “صباح فخر” لإسرائيل، وأضافت “إسرائيل دولة قوية”، وهو ما أثار أيضا تعليقات لاذعة.