الولايات المتحدة تعلن بدء بناء رصيف بحري قبالة غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، أن الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة لزيادة وصول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال الناطق باسم “البنتاغون” الميجور جنرال بات رايد لصحفيين “أؤكد أن سفنًا حربية أمريكية، بدأت بناء المراحل الأولى من ميناء مؤقت ورصيف في البحر”.

ومن شأن هذه المنصة المؤقتة في البحر أن تسمح لسفن عسكرية أو مدنية بتفريغ حمولتها على أن تنقل المساعدات لاحقًا بوساطة سفن دعم لوجيستي إلى رصيف على الشاطئ.

وقال مسؤولون أمريكيون إن هذا المسعى لا يتضمن “نشر قوات على الأرض” في قطاع غزة، لكن جنودًا أمريكيين سيكونون بجوار قطاع غزة خلال بناء الرصيف الذي ستشرف عليه قوات إسرائيلية أيضًا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه سيوفر الدعم الأمني واللوجستي للرصيف.

دور المنظمات غير الحكومية

وستكلف منظمات غير حكومية على الأرجح توزيع المساعدات بعد وصولها إلى القطاع، على ما أفادت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خطرة جدًا ناجمة عن الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل منذ أكثر من 6 أشهر على غزة.

وتحذر الأمم المتحدة من أن غزة تواجه مجاعة وشكت من “عقبات هائلة” أمام وصول المساعدات وتوزيعها في أنحاء القطاع.

وناشدت وكالات إغاثة وإدارة بايدن إسرائيل تسهيل وصول إمدادات الإغاثة إلى غزة، ومنح قوافلها ممرًا آمنًا داخل القطاع.

وقال مسؤولون أمريكيون إن العملية العسكرية الأمريكية ستوفر مئات من حمولات الشاحنات الإضافية من المساعدات يوميًا، ويمكن أن تشمل تلك الشحنات أكثر من مليوني وجبة يوميًا.