فيديو جديد من كتائب القسام لأسيرين إسرائيليين (شاهد)

طالب أسيران إسرائيليان، في مقطع فيديو نشرته كتائب القسام، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته بالمرونة في مفاوضات صفقة التبادل من أجل الإفراج عنهم وهم “على قيد الحياة وبصحة جيدة”.

ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء السبت، مقطع فيديو لأسيرين إسرائيليين تحت عنوان “الضغط العسكري أدى إلى مقتل عشرات الأسرى الذين بأيدينا وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم”.

وقال الأسيران في مقطع الفيديو أنهما “كيث سيغال (64 عاما) من مستوطنة كفار عزة”، و”عومري ميران (47 عاما) من كيبوتس ناحل عوز”. وأشار عومري إلى أنه وقع في أسر حركة حماس قبل نحو 202 يوم.

وانهار أحد الأسيرين بينما كان يتحدث عن أمله في أن يتمكن من الاحتفال مع عائلته بالأعياد اليهودية.

وطالب الأسيران حكومة نتنياهو بالمرونة في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى بأسرع وقت.

وقال أحدهما إن الأسرى لدى المقاومة يعيشون “في خطر مع القصف، وهذا أمر مخيف ومرعب نعيشه منذ وقت طويل، إلى متى؟”، مضيفا أنه يشعر أحيانا بأن الحكومة قد تخلت عنهم.

وأضاف “نشعر بالمماطلة، وصفقة التبادل استمرت وقتا طويلا”.

ودعا الأسيران أهالي الأسرى إلى بذل كل ما في وسعهم من أجل الضغط على الحكومة بكل الطرق الممكنة، بما في ذلك مواصلة المظاهرات، من أجل التوصل إلى صفقة للإفراج عنهم.