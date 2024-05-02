جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع انضمام تركيا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية (فيديو)

يزيد الضغوط على نتنياهو وحكومته من أجل إنهاء الحرب على غزة

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن انضمام تركيا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، يضعها في مأزق كبير ويعزز الضغط عليها.

وذكر مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر أن تركيا دولة كبيرة ولها ثقل سياسي كبير في المنطقة.

ودعا مشاركون الدول العربية والإسلامية إلى الانضمام للدعوى لتعزيز موقف تركيا وجنوب إفريقيا أمام المحكمة.

وقالوا إن الخطوة التركية تأتي في وقت يخشى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه وقادة جيشه صدور قرارات اعتقال بحقهم من المحكمة الجنائية الدولية، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه أن يزيد الضغوط على نتنياهو وحكومته من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعلنت تركيا الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة.