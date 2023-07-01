قوات الاحتلال تخلي منزل عائلة صب لبن الفلسطينية في القدس
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة صُب لبن المطل مباشرة على المسجد الاقصى بالبلدة القديمة في القدس، وأجْلت أصحاب المنزل بقرار قضائي، ومكنت في المقابل المستوطنين من الاستيلاء عليه.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة صُب لبن المطل مباشرة على المسجد الاقصى بالبلدة القديمة في القدس، وأجْلت أصحاب المنزل بقرار قضائي، ومكنت في المقابل المستوطنين من الاستيلاء عليه.
أعلنت قمة الآلية الرباعية لمجموعة إيغاد، التي انعقدت بهدف بحث سبل حل الصراع في السودان، الموافقة على طلب عقد قمة لهيئة إقليمية أخرى، وهي القوة الاحتياطية لشرق إفريقيا.
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن صاروخين أُطلقا من منطقة جنين باتجاه مستوطنة شاكيد شمالي الضفة الغربية، وكانت مجموعة تطلق على نفسها “كتيبة العياش” قد أعلنت إطلاق صاروخين باتجاه المستوطنة.
قفز تضخم أسعار المستهلك السنوية في مصر إلى 36.8% خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، صعودًا من 33.7% في مايو/أيار السابق له، مقابل 14.7% في الشهر نفسه من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات.
أطلقت عائلات معتقلين سياسيين وهيئة الدفاع عنهم دعوة تضامنية وجهتها إلى كل التنظيمات السياسية والمدنية والحقوقية، قبل أيام من النظر في حيثيات الملف المعروف إعلاميًّا بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
التقى رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون ممثلي المؤسسات الدينية في البلاد، وفي مقدمتهم الشيخ محمود الخلفي إمام ومدير المركز الإسلامي والمسجد الكبير في ستوكهولم، على خلفية أزمة حرق المصحف.
كتاب الله هو الكتاب الذي لا يشبع منه العلماء ولا تزيغ به الأهواء ولا يخلَق عن كثرة رد ولا تنقضي عجائبُه، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراطُ المستقيم، كيف نحيا بالقرآن؟ وكيف نذود عنه؟
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن السودان على شفا حرب أهلية واسعة النطاق مع استمرار الاشتباكات العنيفة في الخرطوم، وندد غوتيريش بالعنف الواسع النطاق، وسقوط ضحايا في إقليم دارفور.
تمكنت السلطات التونسية بمدينة صفاقس من إنقاذ 11 مهاجرًا غير نظامي، إثر غرق مركبهم قبالة سواحل البلاد، وأكد فوزي المصمودي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية، أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق في الحادث.
أعربت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، عن آمالها في أن يتوصل الليبيون في وقت قصير لتوافق يقود إلى إجراء الانتخابات، مؤكدة أن حكومات الدول لن تتعامل مع رئيس دولة مطلوب للجنائية الدولية.
نظمت جمعيات إسلامية في السويد وقفة في العاصمة ستوكهولم وفي مدينة مالمو للتنديد بجريمة حرق نسخة من المصحف، وقالت الجمعيات إنها تعتزم التقدم بطلب رسمي للحكومة لتعديل قانون التحريض ضد الجماعات العرقية.
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