فيديو

محتوى رئيسي

مدة الفيديو 30 minutes 14 seconds
من برنامج: المسائية

قوات الاحتلال تخلي منزل عائلة صب لبن الفلسطينية في القدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة صُب لبن المطل مباشرة على المسجد الاقصى بالبلدة القديمة في القدس، وأجْلت أصحاب المنزل بقرار قضائي، ومكنت في المقابل المستوطنين من الاستيلاء عليه.

تدفق المحتوى

المسائية

الآلية الرباعية تدعو طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار

أعلنت قمة الآلية الرباعية لمجموعة إيغاد، التي انعقدت بهدف بحث سبل حل الصراع في السودان، الموافقة على طلب عقد قمة لهيئة إقليمية أخرى، وهي القوة الاحتياطية لشرق إفريقيا.

Published On 11/7/2023
مدة الفيديو 01 hours 08 minutes 42 seconds
المسائية

“كتيبة العياش” من جنين تستهدف مستوطنة شاكيد شمالي الضفة

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن صاروخين أُطلقا من منطقة جنين باتجاه مستوطنة شاكيد شمالي الضفة الغربية، وكانت مجموعة تطلق على نفسها “كتيبة العياش” قد أعلنت إطلاق صاروخين باتجاه المستوطنة.

Published On 11/7/2023
مدة الفيديو 15 minutes 21 seconds
المسائية

التضخم في مصر يقفز إلى مستويات تاريخية خلال يونيو الماضي

قفز تضخم أسعار المستهلك السنوية في مصر إلى 36.8% خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، صعودًا من 33.7% في مايو/أيار السابق له، مقابل 14.7% في الشهر نفسه من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات.

Published On 11/7/2023
مدة الفيديو 11 minutes 30 seconds
المسائية

دعوات تضامنية مع المعتقلين السياسيين في تونس

أطلقت عائلات معتقلين سياسيين وهيئة الدفاع عنهم دعوة تضامنية وجهتها إلى كل التنظيمات السياسية والمدنية والحقوقية، قبل أيام من النظر في حيثيات الملف المعروف إعلاميًّا بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

Published On 11/7/2023
مدة الفيديو 11 minutes 06 seconds
المسائية

رئيس الوزراء السويدي يلتقي ممثلي المؤسسات الدينية في البلاد

التقى رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون ممثلي المؤسسات الدينية في البلاد، وفي مقدمتهم الشيخ محمود الخلفي إمام ومدير المركز الإسلامي والمسجد الكبير في ستوكهولم، على خلفية أزمة حرق المصحف.

Published On 11/7/2023
مدة الفيديو 08 minutes 06 seconds
أيام الله

أيام الله.. واجبنا نحو القرآن الكريم

كتاب الله هو الكتاب الذي لا يشبع منه العلماء ولا تزيغ به الأهواء ولا يخلَق عن كثرة رد ولا تنقضي عجائبُه، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراطُ المستقيم، كيف نحيا بالقرآن؟ وكيف نذود عنه؟

Published On 10/7/2023
مدة الفيديو 01 hours 13 minutes 51 seconds
المسائية

الأمم المتحدة تحذر من “حرب أهلية شاملة” في السودان

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن السودان على شفا حرب أهلية واسعة النطاق مع استمرار الاشتباكات العنيفة في الخرطوم، وندد غوتيريش بالعنف الواسع النطاق، وسقوط ضحايا في إقليم دارفور.

Published On 10/7/2023
مدة الفيديو 50 minutes 49 seconds
المسائية

غرق قارب لمهاجرين قبالة سواحل صفاقس التونسية

تمكنت السلطات التونسية بمدينة صفاقس من إنقاذ 11 مهاجرًا غير نظامي، إثر غرق مركبهم قبالة سواحل البلاد، وأكد فوزي المصمودي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية، أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق في الحادث.

Published On 10/7/2023
مدة الفيديو 09 minutes 10 seconds
المسائية

كارولين هورندال: لا يمكن فرض إجراء الانتخابات في ليبيا

أعربت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، عن آمالها في أن يتوصل الليبيون في وقت قصير لتوافق يقود إلى إجراء الانتخابات، مؤكدة أن حكومات الدول لن تتعامل مع رئيس دولة مطلوب للجنائية الدولية.

Published On 10/7/2023
مدة الفيديو 25 minutes 34 seconds
المسائية

جمعيات إسلامية تعتزم طلب تعديل بعض القوانين من الحكومة السويدية

نظمت جمعيات إسلامية في السويد وقفة في العاصمة ستوكهولم وفي مدينة مالمو للتنديد بجريمة حرق نسخة من المصحف، وقالت الجمعيات إنها تعتزم التقدم بطلب رسمي للحكومة لتعديل قانون التحريض ضد الجماعات العرقية.

Published On 10/7/2023
مدة الفيديو 08 minutes 53 seconds

برامج من حلقات

بعد منتصف الليل

نافذة تفاعلية حية،بطلها هو الجمهور، للتعبير عن حالته النفسية والاجتماعية في زمن ...

البرامج

المسائية

برنامج مسائي يناقش آخر المستجدات والتطورات والقضايا السياسية في العالم العربي، م...

البرامج

أيام الله

برنامج أسبوعي يذاع كل يوم جمعة  الساعة 3:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة على شاشة الج...

البرامج

هاشتاج

برنامج شبابي يقدم في إطار تفاعلي، يسعى لمناقشة القضايا التي تناقش على وسائل التو...

البرامج

ديوان السودان

في ذكرى مرور عام على انطلاق المظاهرات المناهضة لحكم الرئيس السوداني المخلوع عمر ...

البرامج

قطر 22

قطر 2022، برنامج جديد أطلقته الجزيرة مباشر ليكون نافذة لكل ما يتعلق بالمونديال، ...

البرامج

مذيع من الجمهور

في سعيها لاكتشاف المواهب المميزة، أطلقت الجزيرة مباشر برنامجها التفاعلي الجديد “...

البرامج

مع الحكيم

برنامج طبي أسبوعي يبث على شاشة “الجزيرة مباشر”، ويهدف البرنامج إلى زيادة الوعي و...

البرامج