قفز تضخم أسعار المستهلك السنوية في مصر إلى 36.8% خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، صعودًا من 33.7% في مايو/أيار السابق له، مقابل 14.7% في الشهر نفسه من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات.