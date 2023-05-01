تفاكر.. المرأة من المروءة وهي مستودع القيم (فيديو)
قال الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) إن مفردة المرأة من المروءة، وهي درجة عالية من الأخلاق.
قال الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) إن مفردة المرأة من المروءة، وهي درجة عالية من الأخلاق.
تحدّث الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن موضوع المرأة ضمن سلسلة من الحلقات عنها.
قال الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) إن العدو الذي يتربص بالجسد هو الزمن.
واصل الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) النقاش حول المرأة وحقوقها وطموحاتها.
يواصل الدكتور مصطفى المرابط مدير مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني تأملاته الفكرية والفلسفية في حلقة جديدة من برنامجه تفاكر بعنوان “الأنثى المؤنثة والتمركز حول الجسد”.
الدكتور مصطفى المرابط مدير مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني يواصل تأملاته الفكرية والفلسفية في ملف المرأة، ونموذج الجمال الذي تم فرضه على المجتمعات الحديثة.
تابع الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر)، تفسير ازدواجية الخطاب حول المرأة.
يواصل الدكتور مصطفى المرابط مدير مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني تأملاته الفكرية والفلسفية في حلقة جديدة من برنامجه تفاكر حول موضوع “كيف يتمثل المخيال المرأة؟”.
تحدث الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن المرأة في الخطاب الرمزي وتحديدا عن التمثلات التي تكونها الثقافة الرمزية عنها.
يواصل الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني بحثه وتأملاته في قضايا الاجتماع الإنساني، وفي هذه الحلقة الجديدة من برنامجه (تفاكر) يركز على قضية “مفارقات الخطاب حول المرأة”.
تناول الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) موضوع “إشكالية صورة المرأة في المجتمعات المعاصرة بين الخطاب المنطوق والخطاب المرموز”.