قال الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني، في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) إن مفردة المرأة من المروءة، وهي درجة عالية من الأخلاق.