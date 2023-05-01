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الأنثى المؤنثة والتمركز حول الجسد.. مع مصطفى المرابط (فيديو)

يواصل الدكتور مصطفى المرابط مدير مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني تأملاته الفكرية والفلسفية في حلقة جديدة من برنامجه تفاكر بعنوان “الأنثى المؤنثة والتمركز حول الجسد”.

Published On 5/5/2023
مدة الفيديو 12 minutes 27 seconds

تفاكر.. “كيف يتمثّل المخيال المرأة؟” مع مصطفى المرابط (فيديو)

يواصل الدكتور مصطفى المرابط مدير مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني تأملاته الفكرية والفلسفية في حلقة جديدة من برنامجه تفاكر حول موضوع “كيف يتمثل المخيال المرأة؟”.

Published On 13/4/2023
مدة الفيديو 13 minutes 33 seconds

تفاكر.. كيف صوّر الخطاب الرمزي المرأة؟ (فيديو)

تحدث الدكتور مصطفى المرابط في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) عن المرأة في الخطاب الرمزي وتحديدا عن التمثلات التي تكونها الثقافة الرمزية عنها.

Published On 6/4/2023
مدة الفيديو 13 minutes 11 seconds

“تفاكر”.. مفارقات الخطاب حول المرأة مع الدكتور مصطفى المرابط (فيديو)

يواصل الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني بحثه وتأملاته في قضايا الاجتماع الإنساني، وفي هذه الحلقة الجديدة من برنامجه (تفاكر) يركز على قضية “مفارقات الخطاب حول المرأة”.

Published On 30/3/2023
مدة الفيديو 10 minutes 36 seconds

تفاكر.. إشكالية صورة المرأة في المجتمعات المعاصرة مع مصطفى المرابط (فيديو)

تناول الدكتور مصطفى المرابط رئيس مركز مغارب لدراسات الاجتماع الإنساني في حلقة جديدة من برنامجه (تفاكر) موضوع “إشكالية صورة المرأة في المجتمعات المعاصرة بين الخطاب المنطوق والخطاب المرموز”.

Published On 23/3/2023
مدة الفيديو 12 minutes 47 seconds